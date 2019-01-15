Роскачество протестировало беспроводные наушники

Исследование наушников разных типов и ценовых категорий провело Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний.

На первом этапе исследования эксперты протестировали 84 пары беспроводных Bluetooth-наушников. Позже появятся результаты исследования проводных наушников, сообщили в Роскачестве.

Тестирование проводилось в аккредитованной лаборатории в Лондоне, работающей по стандарту ISO 17025 (норма качества, принятая Международной организацией по стандартизации).

Во время тестирования оценивались качество звука, качество его передачи, функциональность наушников, их удобство и прочность.



Качество звучания и удобство наушников проверяли эксперты, так как оценить эти показатели не способен ни один прибор. Эксперты прослушивали по семь различных звуковых наборов в каждой модели.

Для определения качества системы передачи звукового сигнала использовалось искусственное ухо.

«Данное устройство предназначено для измерения амплитудно-частотных характеристик и чувствительности в электроакустике, аудиометрии и других подобных областях. С помощью искусственного уха эксперты в первую очередь оценили уровень акустической утечки, который показывает, хорошо ли наушники «держат» звук», – говорится в сообщении Роскачества.

В итоге в десятку лучших вошли наушники AE2W, Sony WH-1000XM2, RS180, Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC, Sony MDR-100ABN, Sennheiser RS175, Sennheiser RS 165, AKG N60NC Wireless, Sony WI-1000X, AKG K845BT.

Ранее Роскачество обновило рейтинг смартфонов.