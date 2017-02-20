Сотрудник МЧС рассказал об операции по спасению двухлетней девочки в Шахтах

Сотрудник МЧС Алексей Белогубец рассказал, как проводилась операция по спасению двухлетней девочки и ее отца из-под завалов в городе Шахты Ростовской области.

«Там, на месте, было много разного мелкого мусора. Вдруг услышали какой-то слабый звук из-под камней – показалось, что голос. Мы начали откапывать, разгребать – минуты три всего это заняло, а показалось, что несколько часов. И нашли мужчину. Пытаемся поднять, а он кричит: «Там ребенок!», – сообщил Белогубец, передает «Комсомольская правда».

Сначала спасателям удалось извлечь из кучи битого кирпича и других обломков тело супруги мужчины.

Для того чтобы достать девочку, спасателям пришлось приложить массу усилий – ребенок был зажат обломками. Разбиравшие завалы вынуждены были постепенно и по крупицам расчищать путь, постепенно освобождая пространство.

«Когда поднял ее на руки, она обняла меня и пролепетала едва слышно: «Дядя...», и понял, что жива, по крайней мере. Она сразу расплакалась... Зарыдала...

что я мог сделать? Только успокоил, как получилось, начал говорить с ней, вроде успокоилась», – вспоминал Белогубец.

Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил позже, что жизни ребенка сейчас ничего не угрожает. Девочку доставили в Областную детскую больницу в Ростов-на-Дону. После обследования медики сообщили, что состояние ребенка удовлетворительное, с ней находится ее бабушка.

Напомним, 14 января в квартире на девятом этаже дома в Шахтах взорвался газ. Обрушились два этажа, погибла женщина, судьба четырех человек, в том числе ребенка, остается неизвестной. Спасены восемь человек. Возбуждено уголовное дело.