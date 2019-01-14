Глава администрации президента Украины усомнился в победе Порошенко на выборах

Глава администрации президента Украины Игорь Райнин после заявления о бесперспективности Петра Порошенко остаться президентом после выборов находится под угрозой увольнения, сообщил источник в правительственных кругах.

Некоторое время назад Райнин собрал своих приближенных и сообщил, что у Порошенко нет перспектив остаться президентом, передает «Страна.ua» со ссылкой на источник.

Отмечается, что Райнин заявил о планах по создании новой партии, которая должна стать «спасательным кругом» для команды Порошенко, пока еще имеющей административный ресурс.

Об этом собрании было доложено украинскому лидеру. После этого Порошенко созвал совещание, где назвал Райнина «предателем» и предложил его уволить. На данный момент вопрос проходит активные обсуждения в администрации президента, добавляет издание.

Окончательного решения по поводу увольнения Райнина и кандидатуры на его замену до сих пор не принято.

Другой источник издания отметил, что до выборов главу администрации президента вряд ли будут менять, поскольку это могут расценить как бегство людей от Порошенко. «Просто очень жёстко с ним поговорят», – предпожил собеседник.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Порошенко официально пока не объявил о желании баллотироваться на второй срок.

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