Рудковская рассказала о состоянии Плющенко после операции

Фигурист Евгений Плющенко после операции идет на поправку, сообщила его супруга Яна Рудковская.

Она подчеркнула, что Плющенко «сейчас не в большом спорте», поэтому «его здоровье касается только его и его семьи», но подтвердила, что фигуриста «беспокоили боли в шейном отделе позвоночника».

«На всех шоу он выполнял тройные прыжки и элементы ультра-си класса», – приводит слова Рудковской «Комсомольская правда».

Рудковская рассказала, что Плющенко «откатал 30 шоу в Москве и в Санкт-Петербурге».

Плющенко собирался «лететь в Израиль, но так как боли усиливались, обратился за помощью к российскому специалисту – Дзукаеву Дмитрию Николаевичу».

Издание пишет, что Дзукаев, оперировавший Плющенко, «входит в десятку лучших нейрохирургов мира, специализирующихся на операциях на позвоночнике и на спинном мозге».

Плющенко устранили грыжу на позвоночнике, которая сдавливала нерв.