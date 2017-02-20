В Белоруссии призвали следовать примеру Украины в обретении независимости от России

Украина, Литва и Польша планомерно стараются диверсифицировать свои энергопоставки, даже если Россия перестанет пользоваться их услугами для экспорта газа, на экономиках стран это скажется «минимально»; между тем белорусская газотранспортная система полностью принадлежит Газпрому, сообщает телеканал «Белсат».

Телеканал выпустил подробный сюжет об открытии терминала приема сжиженного газа в Калининграде, который позволит осуществлять поставки в регион морским путем, то есть в обход Литвы и Белоруссии. Содержание репортажа приводит RT.

«До сих пор единственным маршрутом экспорта газа в регион был газопровод «Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград». Альтернативный путь, однако, не означает, что теперь голубое топливо в Калининградскую область будет идти в обход Белоруссии и Литвы», – сообщает канал, напоминая, что соглашение между Литвой и Газпромом действует до 2025 года.

Член комитета экономики Сейма, бывший министр финансов Литвы Эугениюс Гентвилас, мнение которого приводит телеканал, заявил, что если поставки российского газа через литовские трубопроводы прекратятся, Литва не сильно пострадает. «Это десятки млн евро. Литва из-за этого не пострадает экономически», – сказал он.

«В отличие от Литвы, Белоруссия полностью зависима от импорта российских энергоносителей, что используется Кремлем как элемент политического давления», – утверждает телеканал.

«Литва обеспечила независимые поставки газа другими путями, Белоруссия не имеет таких альтернативных возможностей. Все в руках [президента Владимира] Путина и Кремля», – заявил Гентвилас.

По оценке «Белсат», потенциальную угрозу для Минска создают все энергетические проекты Москвы, позволяющие экспортировать газ в Европу в обход Белоруссии, в том числе «Северный поток – 2».

«Тот факт, что белорусская газотранспортная система полностью принадлежит Газпрому, фактически лишает официальный Минск аргументов в переговорах с Москвой. И оставляет единственный козырь – политическую лояльность взамен экономической выгоды. В то время как соседние страны – Польша, Литва и Украина – в течение последних лет постепенно, но целенаправленно усиливают энергетическую независимость от России», – заключил белорусский телеканал.

8 января президент России Владимир Путин ввел в эксплуатацию новый СПГ-терминал у берегов Калининградской области, благодаря которому можно доставлять газ в область альтернативным маршрутом: по морю в сжиженном виде. Это позволяет региону никак не зависеть от транзита газа. Между тем Литва продолжила поставку газа в Калининград.