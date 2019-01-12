Куба назвала ОАГ «министерством колоний» США

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что голосование в Организации американских государств по непризнанию легитимности нового срока президента Венесуэлы Николаса Мадуро показало, что ОАГ – это министерство колоний США.

Организация американских государств не признала легитимным новый срок Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы. В поддержку решения высказались 19 стран-участниц, шесть выступили против, восемь воздержались, представитель еще одной не присутствовал на голосовании, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства Кубы подчеркнул, что США не смогли добиться квалифицированного большинства в своих действиях против правительств Венесуэлы и Никарагуа. «В ОАГ существует грубое нарушение процедур. (...) ОАГ – это министерство колоний США», – заявил глава МИД карибской страны.

Напомним, Соединенные Штаты отказались признавать президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, который в четверг принес присягу. В ответ Венесуэла обвинила США в подготовке госпереворота. Москва также раскритиковала Вашингтон за посягательство на суверенитет Венесуэлы.