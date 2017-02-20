Шарий рассказал, кто и зачем становится кандидатом в президенты Украины

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий объяснил, почему десятки кандидатов, заведомо зная, что не имеют перспектив на выборах президента Украины, все-таки начинают сбор средств на свои «предвыборные кампании», и рассказал, планирует ли сам выдвигаться на предстоящих выборах.

«Привет, дорогие друзья! Вы подумали: «Ну вот, и Шарий тоже». Если вы так подумали, то вы не правы», – сказал блогер в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале и озаглавленном «Я иду в президенты».

«Меня спрашивают: «Анатолий, а почему вы не идете в президенты? Ведь страна нуждается, ведь вы могли бы…» И спрашивают, почему я не хочу поддержать разных людей, достаточно странных, на мой взгляд, людей. Много-много этих странных людей идут в президенты: из села Загогульки какой-то директор совхоза, какой-то фермер «Я иду в президенты, я знаю, как…», другой выращивает какие-то огурцы. Кандидатов в президенты около 40-ка», – напомнил он.

Шарий отметил, что для выдвижения в президенты Украины необходимо порядка 100 тыс. долларов. Чтобы стать «народными кандидатами», все эти упомянутые фермеры собирают эти деньги. «Многие люди, которые баллотируются, зарабатывают нормально. Некоторые зарабатывают 10 тыс. долларов в месяц, и они не хотят махнуть рукой и сказать: «Эх, да ладно, бахну я половину своих, а остальные буду я собирать». Нет, они собирают все. Почему? Потому что они знают, что никуда не пройдут.

Медиаэксперт объяснил, что люди готовы «сжечь» 100 тыс. долларов, чтобы, во-первых, потешить свое самолюбие, и спустя годы всем рассказывать, что когда-то были кандидатом в президенты. Кроме того, по его словам, это объясняется желанием нажиться на легковерных людях. Шарий сравнил это с финансовой пирамидой МММ.

«Мне колоссально жаль, что люди ныряют в это. Мне колоссально жаль, что людям по прошествии времени просто скажут: «Не получилось. Но мы заявили о себе!» Нет, никто о себе не заявил. Вы просто потратили деньги в стране, где реально люди голодают. В стране, где есть дети, которым нужна помощь. Не обязательно заявлять о себе, если ты хочешь кому-то помочь. Не обязательно делать это и звенеть на весь мир. Не обязательно разводить кого-то, если ты хочешь заработать. И совсем не обязательно рассказывать о том, что кто-то может пройти в президенты, хотя он в президенты пройти не может», – сказал он.

«Я в президенты баллотироваться не буду, потому что я экономлю ваши средства и мне есть куда потратить свои средства. Те люди, которые собирают деньги, они свои тратить не хотят, даже половину», – заключил Шарий.

Накануне Шарий объявил о решении подать в суд на президента Украины Петра Порошенко; поводом для судебного разбирательства блогер назвал утверждение главы украинского государства о том, что Шарий якобы «работает на Россию».