Заграничные путевки для россиян в 2019 году резко подорожают

Туристические путевки за границу для жителей России подорожали на 15-20% по сравнению с 2018 годом, сообщают туроператоры.

«Причинами стали ослабление рубля и повышение стоимости отелей на некоторых направлениях. НДС тоже оказал влияние, но не так сильно, как другие факторы», – приводит «Интерфакс» слова исполнительного директора туроператора «Интурист» Сергея Толчинина.

Он также отметил, что турпутевки по России подорожают мене существенно – на 5-10%, это связано с подорожанием топлива, инфляцией и НДС.

В августе 2018 года туроператоры отметили резкое сокращение спроса на заграничные туристические путевки.