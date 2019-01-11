Власти рассказали, что произойдет с участком канала у Тушинского тоннеля

Участок канала им. Москвы, осушенный из-за затонувшего Тушинского тоннеля, будут заполнять около 10-14 дней, после того, как будет произведен ремонт и укрепление поврежденной конструкции, сообщил руководитель ФГБУ «Канал им. Москвы» Герман Елянюшкин.

«К моменту завершения работ нам нужно будет заполнить водой сооружение. На это потребуется порядка 10-14 дней. Наполнение будет происходить постепенно, и мы будем наблюдать за поведением дамбы. Когда мы будем запускать навигацию, нам потребуется заполнение этого водоема», – пояснил Елянюшкин, передает ТАСС.

Перекрытий движения и существенного изменения трафика при восстановительных работах участка не будет, пояснил глава «Канала имени Москвы».

«Будет какое-то увеличение грузового потока для подвоза техники и стройматериалов, но это будет осуществляться по параллельным магистралям, и существенного изменения трафика москвичи не почувствуют, перекрытий не будет», – сказал Елянюшкин, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что с участка было спущено 330 тыс. кубометров воды, сброс проводился равномерно.

«Достигалось две цели: не допустить разрушения гидротехнических сооружений и второе – не допустить паводковых явлений. Как вы убедились, ни одна ни вторая опасность не осуществилась и никаких последствий не повлекло», – отметил Елянюшкин.

Специалист указал, что уровень воды в 5,5 метра был спущен достаточно быстро, за 6 часов и 15 минут.

«Эта вода необходима лишь для осуществления навигации. На водоснабжение города это никак не повлияет», – добавил Елянюшкин.

В заключении межведомственной комиссии сообщается, что угрозы целостности дамбы «Канала имени Москвы» над тоннелем нет, подчеркнул глава ФГБУ.

«В основном у нас есть вопросы по участкам, на которых проводились строительно-монтажные работы в 2000-х годах. Сейчас проводятся изыскания, чтобы можно было выработать проектные решения, чтобы мы могли проводить противоаварийные и строительно-монтажные работы», – пояснил Елянюшкин.

По его словам, гипотетические риски незначительного возможного разрушения за счет потоков воды ранее были, но на данный момент даже в теории нет такой опасности, ситуация полностью стабилизирована.

В четверг утром на северо-западе Москвы затопило Тушинский тоннель. К 16.30 поступление воды в тоннель удалось перекрыть, к вечеру автомобильное движение в тоннеле было полностью восстановлено. Тогда же была назвала причина произошедшего.