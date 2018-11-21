Лучшие сейвы кота-вратаря попали на видео

Пользователей социальных сетей покорило новое видео с котом-голкипером Инди, защищающим ворота от мяча.

Ролик опубликован на YouTube. В ответ на многочисленные комментарии автор видео пояснил, что стойки ворот, которые защищает Инди, сделаны из гибкого пластика и сгибаются, когда на них нажимаешь.

Глядя на Инди, один из комментаторов, в частности, вспомнил песню The Lion Sleeps Tonight о могучем льве, спящем в джунглях.

Некоторые отметили, что за последнее время кот очень вырос и стал похож на собаку. А кому-то понравился смех самого автора ролика. Пользователи признаются, что от этого видео смотреть было еще смешнее.

«Доказательство того, что коты лучшие голкиперы, чем люди!» – отмечает один из зрителей.