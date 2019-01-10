Мутко рассказал о выплатах пострадавшим при обрушении в Магнитогорске

Пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске жильцам выделят единовременные выплаты для приобретения нового жилья, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

Без квартир осталась 101 семья – 238 человек. За один квадратный метр общей площади утраченного жилья им перечислят 31 тыс. 725 рублей. Средства получат собственники квартир и те, у кого есть постоянная регистрация.

«Выделенная финансовая помощь будет доведена до региона незамедлительно, чтобы граждане, оставшиеся без квартир, смогли как можно скорее получить средства на покупку нового жилья», – заявил Мутко.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о выделении 147 млн рублей жителям обрушившихся в Магнитогорске подъездов на приобретение новых квартир.

В среду губернатор Челябинской области заявлял, что некоторые лица «пытаются паразитировать на подобного рода трагедиях».