У мужчины в Казани диагностировали беременность

Житель Усть-Каменогорска обратился к нефрологу в Казани с жалобой на боли в области живота, из заключения врача 35-летний мужчина узнал о своей «беременности».

«Живот увеличен согласно срокам беременности, пошевеления ощущает», – написал по итогам осмотра врач, пишет «Московский комсомолец».

Родственник мужчины опубликовал заключение врача в социальных сетях. Вести о «беременном» мужчине быстро разлетелись по Казани.

Позже медики объяснились. По словам заместителя исполнительного директора по контролю за качеством медицинских услуг амбулаторного центра Александра Киреева, запись в колонке данных объективного обследования появилась случайно. Он рассказал, что в тот день до этого пациента специалист осматривал беременную, и фраза «выскочила» у него из предыдущего составленного заключения. По словам Киреева, из-за большого потока пациентов врач-нефролог не стал перепроверять информацию.