Президент Сербии подтвердил решение посетить Косово

Угрозы со стороны албанцев не повлияли на планы президента Сербии Александра Вучича посетить Косово и Метохию.

Вучич призвал косовских сербов приехать на встречу с ним. Визит состоится в выходные, встреча с сербами пройдет в полдень воскресенья. Президент Сербии сообщил, что направляется в Косово «с комплексом экономических мер», ожидается «очень насыщенная» программа.

«Я не боюсь ни камней, ни чего-то посерьезней, я буду бороться, так как народ выбирал храбрых людей, способных защищать их, а не сидеть в кабинетах», – приводит его слова ТАСС.

Вучич высказал уверенность, что его поездка пройдет спокойно, несмотря на угрозы албанцев из Приштины.

Его спросил, не помешают ли косовары посетить ГЭС «Газиводе», ведь поездку туда запретили и полиция может задержать Вучича.

«Не будут. Мы соблюли весь протокол посещений, все должно пройти спокойно», – заявил он, добавив, что «не в интересах албанцев» повторять историю, которая произошла с главой канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Марко Джуричем.

Вучич заверил, что «это не может случиться», он «не готов и не позволит, чтобы кто-то таким образом унизил Сербию».

Он сообщил, что «после всех оскорблений и давления» Белград «не хотел разговаривать с албанцами в Брюсселе», но мирный диалог с Приштиной о нормализации отношений будет продолжен.

Напомним, спикер парламента Косово Кадри Весели не исключил, что запланированная поездка президента Сербии может быть запрещена албанскими властями в Приштине.

Вучич отдал приказ вооруженным силам страны, полиции и Агентству информационной безопасности прервать любую коммуникацию с полицией непризнанного Косово, Международной миссией НАТО в Косово и Метохии и любыми албанскими и международными представителями в Приштине.

Ситуация вокруг непризнанного Косово обострилась, когда местные власти арестовали Джурича. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в регионе.