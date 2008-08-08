Патриарха Варфоломея обвинили в нарушении канонической территории УПЦ

Назначение патриархом Константинопольским Варфоломеем экзархов в Киев стало грубым нарушением канонической территории Украинской православной церкви, заявил отдел внешних церковных связей УПЦ.

В УПЦ отметили, что решение Константинополя противоречит второму правилу Второго Вселенского (Константинопольского) Собора: «Не будучи приглашенными, епископы да не переходят за пределы своей области», – сообщается на сайте синодального информационно-просветительского отдела церкви.

Подчеркивается, что патриарх Варфоломей не обсуждал данный вопрос с УПЦ и не поставил в известность о своих планах митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия – «единого канонического епископа города Киева».

УПЦ предупреждает, что за все возможные негативные последствия действий Константинополя ответственность несет Константинопольский патриархат.