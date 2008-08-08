Киев возмущен программой Би-би-си о «русском Крыме»

Министр информационной политики Украины Юрий Стець направил гендиректору Би-би-си Тони Холлу письмо, в котором выразил недовольство сюжетом о санаториях в «русском Крыму», который вышел в конце августа на принадлежащем корпорации телеканале Travel + adventure.

Первый замминистра информполитики Украины Эмине Джапарова сообщила в Facebook, что Стець выразил недовольство тем, что автор программы Саймон Рив, путешествовавший в Крым, рассказывал о полуострове как о российском регионе.

«Он делает акцент на «присоединении», а не оккупации, и радуется нынешней действительности, осуждая Украину», – сообщила Джапарова.

По ее словам, Россия, приглашая в Крым известных журналистов, актеров и певцов, якобы пытается закрепить российский статус Крыма.

Джапарова выразила надежду на то, что украинская сторона получит ответ от Би-би-си.

В конце августа в эфире канала Travel + adventure, который принадлежит Би-би-си, показали документальную программу «Путешествие Саймона Рива» о жизни в России. Ведущий рассказал о замечательных санаториях в «русском Крыму», а также о программе по улучшению здоровья населения, которую начал Минздрав России.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.