Решивший справить нужду на путях метро погиб в Москве

Житель Кировской области спрыгнул на пути московского метрополитена, чтобы справить нужду, и погиб под поездом, сообщили в УВД на Московском метрополитене.

За пять минут до закрытия станции «Сходненская» в ночь на пятницу мужчина «самостоятельно спрыгнул на жесткий путь станции с целью справить личную нужду», передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

«Заметив эту ситуацию, машинист пребывающего поезда применил экстренное торможение. Тем не менее, столкновения избежать не удалось», – сказал он.

Мужчину подняли на платформу полицейские. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть.

Машинист поезда рассказал, что мужчина спрыгнул на пути сам, это подтверждается и записями с камер наблюдения.

В апреле 2017 года пассажир московского метрополитена упал на рельсы и скончался от полученных травм.

В октябре 2016 года мужчина погиб, попав под поезд на Московском центральном кольце (МЦК) возле станции «Окружная».