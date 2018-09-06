Опубликовано видео подозреваемых в отравлении Скрипалей

Британские СМИ опубликовали видео с камеры наблюдения, на котором запечатлены якобы Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Видео с камер наблюдения магазина опубликовало Daily Mail. На кадрах подозреваемые, одетые в зимнюю одежду, разглядывают витрину филателистического магазина в Солсбери. При этом они, судя по всему, обсуждают представленные на витрине монеты.

Затем мужчины подходят ко входу в магазин, намереваясь сделать покупки. Далее они понимают, что лавка закрыта, и уходят. По информации СМИ, после этого они пошли на железнодорожную станцию Солсбери.

Владелец магазина Пол Даувальдер утверждает, что витрина постоянно привлекает внимание прохожих.

«Люди тратят часы, любуясь монетами. В этом нет ничего необычного. Кажется, мы привлекаем даже российских убийц», – заявил он.

По его словам, подозреваемые вели себя как коллекционеры монет или энтуазисты в этой области.

«На витрине размещены иностранные монеты, викторианские пенни и тому подобное. Возможно, они [подозреваемые] искали русские монеты», – предположил Даувальдер.

«Это было воскресенье, и они [россияне] попытались убить людей, но после этого еще и захотели зайти в магазин. Очевидно, они являются большими поклонниками монет», – добавил владелец лавки.

В среду британские прокуроры назвали россиян Петрова и Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Утверждалось, что они офицеры ГРУ, а их имена – вымышлены.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на нестыковки в представленной Лондоном информации о подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Дипломат указала, что так называемые подозреваемые в отравлении Скрипалей на разных скриншотах с камер видеонаблюдения были сняты на идентичном фоне в одно и то же время.