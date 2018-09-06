Стало известно о контактах Юлии Скрипаль с россиянами после отравления

Пострадавшая в результате «отравления» в Солсбери Юлия Скрипаль после инцидента встречалась в Лондоне с подругой из России, сообщила ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль.

«До того, как происходил чемпионат мира (по футболу) в России, с Юлей встречалась ее подруга из России, которая привозила гречку», – сказала Скрипаль.

По ее словам, встреча проходила не по месту жительства Юлии Скрипаль, а «просто в Лондоне», передает РИА «Новости».

Виктория Скрипаль также отметила, что ни она, ни ее родные не знают местоположение своих родственников.

В среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что эти имена и фотографии подозреваемых ни о чем не говорят Москве. МИД в официальном комментарии позднее заявил, что не приемлет даже самой тональности надуманного обвинения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не имела и не имеет ничего общего с якобы произошедшим в Солсбери отравлением нервно-паралитическим веществом.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Лондон разыграл второй акт «дела Скрипалей».