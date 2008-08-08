Кремль отреагировал на обвинения Лондона по делу Скрипалей

Россия не имела и не имеет ничего общего с якобы произошедшим в Солсбери отравлением нервно-паралитическим веществом, утверждение о якобы причастности высшего руководства России к «делу Скрипалей» является недопустимым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия никоим образом не причастна. Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства», – приводит его слова РИА «Новости».

«Мы еще раз заявляем, что ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже и никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери», – сказал Песков, подчеркнув, что об этом не может идти речи, и назвав недопустимыми какие-либо предположения на этот счет.

Отвечая на вопрос, проверяет ли российская сторона личностей тех, кого британская сторона обвинила в отравлении Скрипалей, Песков сообщил, что Россия сможет предпринять какие-то действия в отношении так называемых подозреваемых после получения запроса британской стороны. Он отметил, что для такой проверки нужны правовые основания.

«Существует обычная практика. И с самого начала российская сторона предлагала взаимодействие в расследовании обстоятельств», – сказал представитель Кремля, напомнив, что британская сторона отказалась от предложения России.

В среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что эти имена и фотографии подозреваемых ни о чем не говорят Москве. МИД в официальном комментарии позднее заявил, что не приемлет даже самой тональности надуманного обвинения.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Лондон разыграл второй акт «дела Скрипалей».