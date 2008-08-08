Кремль отреагировал на обвинения Лондона по делу Скрипалей

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6 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 16:04  |  vz.ru
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Придумана особая схема для спасения рубля

К концу сентября рубль может укрепиться до 66 по отношению к долларуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Стало известно о масштабных мерах, которые намерен предпринять Центробанк для противодействия падению курса рубля. Речь идет в первую очередь о рекордных закупках иностранной валюты, причем по особой, ранее не применявшейся схеме. Это не только поможет рублю укрепиться, но и позволит решить некоторые задачи, важные для бюджета. Подробности...
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Оппозиция объявила Навального новым попом Гапоном

Навальный повторяет ходы попа Гапона, обманывая сторонников и зазывая их на якобы согласованный митингФото: Дмитрий Серебряков/ТАСС,wikipedia.org
Либеральные журналисты и политики объявили о своем недоверии к акции протеста, назначенной Алексеем Навальным на единый день голосования. Очередной конфликт между оппозиционерами откалывает от Навального активистов с разных флангов – от системных либералов до радикальных оппозиционеров. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Почему в Швеции решили бороться с «Северным потоком – 2»

Шведы хотят подложить свинью соседней Германии, у чьих берегов уже вовсю прокладывают трубы для «Потока»Фото: Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Антироссийское лобби в парламенте Швеции решило отметить старт нового политического сезона попыткой реванша в борьбе против «Северного потока – 2». Кабинет министров дал добро на проект еще три месяца назад, однако теперь представители всех партий требуют отменить это решение. Члены парламента даже назвали юридический способ, как заблокировать проект газопровода. Что заставило шведов резко поменять позицию и каковы их шансы на успех? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Фотографии явно появились не вчера. И следовало бы сразу передать их Следственному Комитету России по дипломатическим каналам. Тогда российская сторона могла бы подтвердить или опровергнуть хотя бы гражданство этих людей. Но нет! Подробности...
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Наглость против позорища. Кто кого сборет?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Коллеги тут же вписались в теоретические разборы, цепенея от степени своей осведомленности в работе разведок мира. Они готовы объяснять откровенный бред в деле Скрипалей в пользу Всемогущей Британской Разведки. Но это пусть остается на их совести, которая давным-давно была продана Гусинскому с Березовским, а новой с тех пор так и не куплено. Подробности...
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Коучинг с русским акцентом – беда или недоразумение?

Андрей Бабицкий, журналист
Многие из тех, кто побывал на проповеди на стадионе «Олимпийский», рассказывали, какое волшебное воздействие на них оказал бизнес-гуру Тони Робинсон. Но русский авось обязательно одолеет английский success. Подробности...
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      Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей

      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
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      Опубликованы фотографии элементов первой советской баллистической ракеты

      Опубликован уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты. Р-1 была создана в Советском Союзе по образцу ракеты A4 («Фау-2») немецкого конструктора Вернера фон Брауна
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      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          НОВОСТЬ ЧАСА:Кремль отреагировал на обвинения Лондона по делу Скрипалей
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          Кремль отреагировал на обвинения Лондона по делу Скрипалей

             6 сентября 2018, 14:50
          Фото: Дмитрий Песков/ТАСС
          Текст: Ольга Никитина

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          Россия не имела и не имеет ничего общего с якобы произошедшим в Солсбери отравлением нервно-паралитическим веществом, утверждение о якобы причастности высшего руководства России к «делу Скрипалей» является недопустимым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

          «Россия никоим образом не причастна. Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства», – приводит его слова РИА «Новости».

          «Мы еще раз заявляем, что ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже и никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери», – сказал Песков, подчеркнув, что об этом не может идти речи, и назвав недопустимыми какие-либо предположения на этот счет.

          Отвечая на вопрос, проверяет ли российская сторона личностей тех, кого британская сторона обвинила в отравлении Скрипалей, Песков сообщил, что Россия сможет предпринять какие-то действия в отношении так называемых подозреваемых после получения запроса британской стороны. Он отметил, что для такой проверки нужны правовые основания.

          «Существует обычная практика. И с самого начала российская сторона предлагала взаимодействие в расследовании обстоятельств», – сказал представитель Кремля, напомнив, что британская сторона отказалась от предложения России.

          В среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что эти имена и фотографии подозреваемых ни о чем не говорят Москве. МИД в официальном комментарии позднее заявил, что не приемлет даже самой тональности надуманного обвинения.

          Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Лондон разыграл второй акт «дела Скрипалей».


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