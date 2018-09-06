Выборы в ДНР поддержали две фракции парламента республики

Проведение выборов главы провозглашенной Донецкой народной республики поддержали две фракции парламента ДНР, одна из них составляет большинство, сообщил депутат народного совета Владислав Бердичевский.

Бердичевский сообщил РИА «Новости», что за проведение выборов единогласно высказались партии «Донецкая республика», которая составляет парламентское большинство, и «Свободный Донбасс».

Выборы главы и парламента ДНР были запланированы на осень 2018 года.

Напомним, после гибели Александра Захарченко в результате теракта в Донецке врио главы республики стал Дмитрий Трапезников, который уже заявил о желании примкнуть «к большой России».