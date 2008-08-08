Индия отменила уголовное наказание за однополый секс

Верховный суд Индии отменил действие статьи 377 уголовного кодекса страны, который предусматривает запрет на однополые сексуальные связи, соответствующее решение единогласно поддержали пять судей ВС.

Верховный судья Индии Дипак Мисра, зачитывая решение суда, сказал, что любые сексуальные отношения по обоюдному согласию между двумя взрослыми людьми, в том числе гомосексуальные, не могут считаться неконституционными, передает Reuters.

Статья 377 была введена в индийский уголовный кодекс при колониальном правлении англичан в конце ХIХ века. Она запрещала сексуальные связи, которые «противоречат законам природы». За однополый секс в этой стране грозило тюремное заключение сроком до 10 лет.

Решение Верховного суда Индии приветствовали правозащитники и активисты.