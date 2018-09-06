Китай заявил о провокации ВМС Британии

Министерство иностранных дел Китая выразило протест в связи с проходом десантно-вертолетного корабля-дока королевских ВМС «Альбион» вблизи контролируемых Китаем Парасельских островов, потребовав от британской стороны «немедленно прекратить такого рода провокационные действия».

По данным Reuters, инцидент в Южно-Китайском море произошел 31 августа, передает ТАСС.

Напомним, в конце июня председатель КНР Си Цзиньпин заявил министру обороны США Джеймсу Мэттису, что Китай не отдаст «ни пяди земли своих предков».

Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами территориальные споры из-за Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша) и Хуанъянь (риф Скарборо).