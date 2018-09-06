Появились сведения о жертвах землетрясения на севере Японии

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что в результате землетрясения на севере Японии погибли по крайней мере два человека, еще более ста пострадали.

По словам генсека кабмина Японии, власти страны получили подтверждение о двух погибших в результате землетрясения, передает ТАСС.

При этом, по данным телеканал NHK, десятки человек все еще числятся пропавшими без вести.

Суга подчеркнул, что спасательные службы при поддержке подразделений Сил самообороны страны в настоящее время делают все возможное для ликвидации последствий удара стихии, а энергетические компании работают над скорейшим восстановлением энергоснабжения.

Генеральный консул России в Саппоро Андрей Фабричников в свою очередь сообщил, что россияне, проживающие в префектуре Хоккайдо, в результате мощного землетрясения на севере Японии не пострадали.

Он сообщил, что из-за масштабного отключения электроэнергии в Саппоро посольство перешло на автономные источники энергоснабжения. «Однако, к сожалению, прием документов на оформление виз сегодня мы осуществлять не сможем», – добавил дипломат.

По поступающим данным, землетрясение на севере Японии привело к масштабным разрушениям, оползням в горных районах префектуры Хоккайдо, а также вызвало серьезные перебои в железнодорожном и авиасообщении.

При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ создан кризисный штаб, который занимается сбором оперативной информации и оценивает ущерб, нанесенный ударом стихии.

Напомним, в среду вечером на севере Японии произошло сильное землетрясение, которое повредило систему охлаждения бассейнов с отработанным ядерным топливом на остановленной АЭС «Тамари». После удара стихии около 3 млн домов в стране остались без света. В четверг утром в префектуре Хоккайдо произошло новое землетрясение.