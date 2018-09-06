На Хоккайдо произошло новое землетрясение

Национальное метеорологическое управление Японии сообщило о новом землетрясении на острове Хоккайдо, где ночью был зафиксирован мощный сейсмический удар.

По сведениям метеорологов, магнитуда нового землетрясения составила 5,4 по японской семибалльной шкале, передает ТАСС.

Эпицентр подземных толчков, также как и ночью, находился в округе Ибури на юго-западе острова Хоккайдо, а очаг залегал на глубине 40 км.

Более того, по мнению сейсмологов, в течение недели существует риск возникновения новых сильных землетрясений в этом районе.

Напомним, в среду вечером на японском острове Хоккайдо, впервые с 1996 года, произошло сильное землетрясение, которое повредило систему охлаждения бассейнов с отработанным ядерным топливом на остановленной АЭС «Тамари». После удара стихии около 3 млн домов в стране остались без света.