В Минобороны рассказали об основах идеологической работы политруков

Замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Андрей Каратаполов, говоря о работе в российской армии института политруков, заявил, что военные не собираются возвращаться к девизу «За веру, царя и Отечество!».

«Мы не собираемся, конечно, опять возвращаться к девизу «За веру, царя и Отчество», это пройдено, но вера в Бога и вера в свое правое дело служения родине – они где-то очень близки и необходимы», – сказал генерал, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в основу идеологической работы в войсках «ляжет знание истории своей родины, народа, исторических и культурных традиций».

Картаполов также отметил, что создание новой военно-политической системы работы с военнослужащими обусловлено информационной войной против России.

«Сегодня мы видим абсолютно неприкрытую информационную войну, причем циничную откровенно, которая ведется на всех фронтах против нашей страны. И мы должны защищаться», – сказал он.

По словам замминистра, военно-политические органы в Вооруженных силах формируются для информационной защиты ВС, личного состава и «формирования у них устойчивого убеждения необходимости и важности служения Отечеству на традиционных наших принципах». Одной из важнейших задач Главного управления стала и работа с молодежью.

В июле президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего командующего группировкой российских ВС в Сирии Андрея Картаполова главой новой структуры Минобороны — военно-политического управления ВС России. Основными задачами новой структуры назывались возрождение практики патриотического воспитания военнослужащих, формирование системного подхода к морально-нравственным, идеологическим вопросам.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала идею возрождения в российской армии института политруков.