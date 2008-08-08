Путин поговорил с Азаровым о наследии ЧМ-2018 и перспективах Самарской области

Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Самарской области Дмитрием Азаровым, который рассказал ему о социально-экономической обстановке в регионе и о реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Я вас хочу в первую очередь поблагодарить за то, что нашли время. Хотел бы вам доложить о социально-экономической ситуации в Самарской области и отчитаться об исполнении тех поручений, которые Вы дали в ходе визита в Самарскую область 7 марта текущего года», – приводятся слова Азарова на сайте Кремля.

Он добавил, что по итогам полугодия в регионе фиксируется положительная динамика по основным экономическим показателям развития, рост валового регионального продукта оценивается на уровне 1,5%.

«Если же говорить по индексу промышленного производства, в первую очередь обрабатывающего сектора, то здесь рост у нас 103,6%. Динамика есть, она носит устойчивый характер. При этом, конечно, основной вклад в положительную динамику вносит сегодня автомобилестроение: сектор в целом и «АвтоВАЗ», конечно. У нас по кластеру «Автомобилестроение» рост 21%. «АвтоВАЗ» еще большую динамику показывает», – отметил Азаров.

Он поблагодарил Путина за меры поддержки городу Тольятти, который активно развивается.

Азаров также сообщил, что за первое полугодие «АвтоВАЗ» показал чистую прибыль впервые за много лет – в размере 0,5 млрд рублей. Он отметил, что прибыль небольшая, но это уже «перелом».

«Пять новых моделей представлено на Московском автосалоне. Уверен, что положительная динамика будет продолжена», – сказал он.

В то же время, по добыче нефти зафиксировано снижение в 8%.

«Но это обусловлено объективными причинами, подписанным соглашением с ОПЕК, стабилизацией цен на рынке. Будем справляться по обрабатывающему сектору, Владимир Владимирович», – пояснил Азаров.

Отдельно он доложил о ситуации с занятостью населения.

«Здесь у нас очень солидные показатели: в два раза снижение по количеству регистрируемых безработных – на уровне 0,8. И опять же благодаря тем беспрецедентным мерам поддержки городу Тольятти, по крупнейшему моногороду, там в два раза снижение. У нас произошел, Владимир Владимирович, перелом: количество вакансий – 7 тыс., а количество безработных – 3,7 тыс. зарегистрировано. Это впервые за последние годы, то есть это качественный перелом», – сказал Азаров.

По его словам, в рамках диверсификации экономики создано за полугодие 5,7 тыс. новых предприятий малого и среднего бизнеса.

«Да, это будет диверсифицировать, делать экономику более устойчивой», – заметил Путин.

Он поинтересовался развитием дорожной инфраструктуры в регионе.

«У нас по дорожной инфраструктуре очень серьезные показатели в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». И конечно, очень много было сделано в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Я отдельно взял вот такой альбом по наследию чемпионата. У нас построено и реконструировано 248 километров дорог в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Это без [учета программы] безопасных и качественных дорог. Создана спортивная инфраструктура, медицинская инфраструктура, значительно обновлён общественный транспорт», – сообщил Азаров.

По его словам, после ЧМ-2018 осталось очень серьезное наследие, город преобразился.

«По стадиону: буквально каждый квадратный метр, каждое помещение расписываем, как его использовать в дальнейшем. Урбанистический форум проводим специально для сохранения исторического наследия», – сказал Азаров.

Путин похвалил его за сохранение в регионе старой архитектуры.

«Это отдельная тема. У нас 250 исторических фасадов приведены в порядок в рамках подготовки. Мы добились значительных показателей», – заявил он.

Азаров добавил, что за время ЧМ Самара стала четвертым городом в стране по посещаемости – по турпотоку – после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

«Мы в основном привели в порядок так называемые туристические маршруты. Это, конечно, не затронуло все улицы исторического центра. Мы подумали, что эта проблема актуальна для всех городов, принимающих чемпионат мира по футболу, и стали искать механизмы возможного развития, закрепления этого результата, потому что, конечно, это и для туристов хорошо, но, в первую очередь, для жителей города и всей области», – заявил Азаров.

Путин вернул его к наследию чемпионата мира по футболу и отметил, что необходимо понять, как эффективно использовать стадион.

«Владимир Владимирович, наш клуб сейчас играет в Премьер-лиге, мы на первом месте по посещаемости за прошедшие матчи, первые матчи», – сказал Азаров.

Он также предложил механизм по сохранению исторических центров городов.

«Правительство Российской Федерации совместно с Новым банком развития БРИКС реализует программу комплексного развития территории исторических и малых поселений. Хотели бы посмотреть применение этого механизма и для исторических центров городов, где прошел чемпионат мира по футболу. Предварительно отработали этот вопрос. Концептуально мы поддержаны – имеются письма – и Минфином, и Минкультом. Владимир Владимирович, у меня есть к Вам обращение, если это возможно, рассмотреть Самару как пилотный проект при дальнейшем распространении», – сказал Азаров.

«Давайте посмотрим», – ответил Путин.