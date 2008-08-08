Путин поговорил с Азаровым о наследии ЧМ-2018 и перспективах Самарской области

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5 сентября, среда  |  Последнее обновление — 16:08  |  vz.ru
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Новая политика Центробанка скажется на рубле и инфляции

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Мягкая монетарная политика Банка России, которая вызвала существенное снижение кредитных ставок и едва ли не потребительский бум, может скоро закончиться. ЦБ задумался о том, чтобы снова начать поднимать ключевую ставку ради сохранения низкой инфляции и поддержки слабеющего рубля. Как скоро это произойдет и какие будет иметь последствия? Подробности...
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Донские казаки предъявили претензии властям Украины

Донские и запорожские казаки появились задолго до УкраиныФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
«Если министр иностранных дел безграмотный человек, то я сочувствую внешней политике Украины. Домыслы и сказки Климкина не имеют ничего общего с реальной историей», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и казачий генерал Виктор Водолацкий. По его мнению, выдвигая претензии на украинское происхождение донского казачества, Киев пилит сук, на котором сам сидит. Подробности...
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Зачем российской армии понадобился конвертоплан

Пока в России выпускают только гражданские конвертопланы-беспилотники, но через 5 лет ожидаются и военныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Российский ВПК попытается догнать Америку в одном из слабых своих направлений: анонсировано создание российского конвертоплана – гибрида самолета и вертолета. В США такая техника летает давно, у нас в стране схожие проекты угасли вместе с СССР. Какие возможности способна дать подобная машина российской армии? Подробности...
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Сделка с Путиным по Сирии открывает большие перспективы для Макрона

С момента избрания Макрон вел себя уважительно по отношению к ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
«У Макрона складывается механизм ведения дел с Путиным на нормальной дипломатической основе. Если Макрон хочет сравняться с Меркель, то достичь этого можно только в отношениях с Россией», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Наталия Нарочницкая. По ее мнению, Макрон вполне мог бы вскоре заключить с Путиным сделку – например, по Сирии. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Сделаем учебу тяжелой снова – 10 необходимых шагов

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Вся эта американская толерантная ерунда с тригонометрией в комиксах может подготовить разве что креативного инспектора по обустройству многополых туалетов, но никак не нормального инженера или рабочего. Подробности...
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Как сделать Дальний Восток своим для России

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеы ВЗГЛЯД
Сегодня фраза Ленина «Владивосток далеко, но город-то нашенский», по наблюдению писателя Авченко, изменила полярность – «Город-то нашенский, но далеко». Нужно приблизить. Подробности...
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Давай, Бабченко! Составляй списочек

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Да, это чьи-то дети и мужья. Но эти ребята пришли к успеху на разжигании ненависти и так просто рот не закроют. На всю страну их несколько сотен. Но для списка достаточно нескольких десятков. Подробности...
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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

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          Путин поговорил с Азаровым о наследии ЧМ-2018 и перспективах Самарской области

             5 сентября 2018, 15:19
          Фото: kremlin.ru
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Самарской области Дмитрием Азаровым, который рассказал ему о социально-экономической обстановке в регионе и о реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года.

          «Я вас хочу в первую очередь поблагодарить за то, что нашли время. Хотел бы вам доложить о социально-экономической ситуации в Самарской области и отчитаться об исполнении тех поручений, которые Вы дали в ходе визита в Самарскую область 7 марта текущего года», – приводятся слова Азарова на сайте Кремля.

          Он добавил, что по итогам полугодия в регионе фиксируется положительная динамика по основным экономическим показателям развития, рост валового регионального продукта оценивается на уровне 1,5%.

          «Если же говорить по индексу промышленного производства, в первую очередь обрабатывающего сектора, то здесь рост у нас 103,6%. Динамика есть, она носит устойчивый характер. При этом, конечно, основной вклад в положительную динамику вносит сегодня автомобилестроение: сектор в целом и «АвтоВАЗ», конечно. У нас по кластеру «Автомобилестроение» рост 21%. «АвтоВАЗ» еще большую динамику показывает», – отметил Азаров.

          Он поблагодарил Путина за меры поддержки городу Тольятти, который активно развивается.

          Азаров также сообщил, что за первое полугодие «АвтоВАЗ» показал чистую прибыль впервые за много лет – в размере 0,5 млрд рублей. Он отметил, что прибыль небольшая, но это уже «перелом».

          «Пять новых моделей представлено на Московском автосалоне. Уверен, что положительная динамика будет продолжена», – сказал он.

          В то же время, по добыче нефти зафиксировано снижение в 8%.

          «Но это обусловлено объективными причинами, подписанным соглашением с ОПЕК, стабилизацией цен на рынке. Будем справляться по обрабатывающему сектору, Владимир Владимирович», – пояснил Азаров.

          Отдельно он доложил о ситуации с занятостью населения.

          «Здесь у нас очень солидные показатели: в два раза снижение по количеству регистрируемых безработных – на уровне 0,8. И опять же благодаря тем беспрецедентным мерам поддержки городу Тольятти, по крупнейшему моногороду, там в два раза снижение. У нас произошел, Владимир Владимирович, перелом: количество вакансий – 7 тыс., а количество безработных – 3,7 тыс. зарегистрировано. Это впервые за последние годы, то есть это качественный перелом», – сказал Азаров.

          По его словам, в рамках диверсификации экономики создано за полугодие 5,7 тыс. новых предприятий малого и среднего бизнеса.

          «Да, это будет диверсифицировать, делать экономику более устойчивой», – заметил Путин.

          Он поинтересовался развитием дорожной инфраструктуры в регионе.

          «У нас по дорожной инфраструктуре очень серьезные показатели в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». И конечно, очень много было сделано в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Я отдельно взял вот такой альбом по наследию чемпионата. У нас построено и реконструировано 248 километров дорог в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Это без [учета программы] безопасных и качественных дорог. Создана спортивная инфраструктура, медицинская инфраструктура, значительно обновлён общественный транспорт», – сообщил Азаров.

          По его словам, после ЧМ-2018 осталось очень серьезное наследие, город преобразился.

          «По стадиону: буквально каждый квадратный метр, каждое помещение расписываем, как его использовать в дальнейшем. Урбанистический форум проводим специально для сохранения исторического наследия», – сказал Азаров.

          Путин похвалил его за сохранение в регионе старой архитектуры.

          «Это отдельная тема. У нас 250 исторических фасадов приведены в порядок в рамках подготовки. Мы добились значительных показателей», – заявил он.

          Азаров добавил, что за время ЧМ Самара стала четвертым городом в стране по посещаемости – по турпотоку – после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

          «Мы в основном привели в порядок так называемые туристические маршруты. Это, конечно, не затронуло все улицы исторического центра. Мы подумали, что эта проблема актуальна для всех городов, принимающих чемпионат мира по футболу, и стали искать механизмы возможного развития, закрепления этого результата, потому что, конечно, это и для туристов хорошо, но, в первую очередь, для жителей города и всей области», – заявил Азаров.

          Чемпионат по футболу «спровоцировал» и новые проекты в сфере жилищного строительства. В частности, возник проект застройки участков у «Самара Арены» социальным жильем

          Путин вернул его к наследию чемпионата мира по футболу и отметил, что необходимо понять, как эффективно использовать стадион.

          «Владимир Владимирович, наш клуб сейчас играет в Премьер-лиге, мы на первом месте по посещаемости за прошедшие матчи, первые матчи», – сказал Азаров.

          Он также предложил механизм по сохранению исторических центров городов.

          «Правительство Российской Федерации совместно с Новым банком развития БРИКС реализует программу комплексного развития территории исторических и малых поселений. Хотели бы посмотреть применение этого механизма и для исторических центров городов, где прошел чемпионат мира по футболу. Предварительно отработали этот вопрос. Концептуально мы поддержаны – имеются письма – и Минфином, и Минкультом. Владимир Владимирович, у меня есть к Вам обращение, если это возможно, рассмотреть Самару как пилотный проект при дальнейшем распространении», – сказал Азаров.

          «Давайте посмотрим», – ответил Путин.


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