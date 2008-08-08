Бывшего короля Бельгии унизили на пляже

Отрекшийся от трона Бельгии Альберт II не смог попасть в бар яхт-клуба города Санта-Мария-ди-Леука на юге Италии: его туда не пустили из-за одежды.

Экс-монарх Бельгии 84-летний Альберт II, которого сопровождала его супруга, королева-мать Паола, пытался попасть в бар элитного яхт-клуба города Санта-Мария-ди-Леука в шортах, но охрана заведения отказала ему во входе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную радиостанцию Contact.

Отмечается, что сотрудники заведения не узнали Альберта II, которому в итоге пришлось вернуться на свою яхту и одеться должным образом.

Ранее экс-монарх жаловался на то, что ему не хватает государственного субсидирования в размере 923 тыс. евро в год, которые идут, в том числе на содержание резиденции и оплату топлива для яхты стоимостью в 4,6 млн долларов. Во время пребывания на троне Альберт II получал 11,5 млн евро на расходы.

Напомним, Альберт II, правивший Бельгие почти два десятка лет, подписал акт об отречении от престола в пользу своего сына принца Филиппа 21 июля 2013 года.

Альберт II – шестой король Бельгии с момента отделения страны от Нидерландов. Он был коронован в 1993 году, после смерти старшего брата Бодуэна I, который не оставил после себя наследников.