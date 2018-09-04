Школьники рассказали о регулярных играх во дворе с самым дорогим футболистом России

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин постоянно играл с школьниками в дворовой коробке до переезда во Францию.

Головин играл со школьниками во дворе дома рядом с Ходынским полем в обычной футбольной коробке с резиновым покрытием, сообщает Sports. Ребята познакомились с игроком сборной России осенью 2017 года, когда он стал приходить в коробку тренироваться.

«Прошлой осенью я шел домой, увидел в белом «Мерседесе» знакомую прическу, подошел поближе, оттуда вышел Александр Головин. Когда я приблизился, он говорил по телефону. Я дал понять, что хочу с ним пообщаться, тогда он сказал в трубку: «Я тебе перезвоню». И обратил внимание на меня. Я рассказал, что болею за ЦСКА, а он – мой любимый игрок. Головин ответил, чтобы в футболе я всегда стремился к лучшему, и ушел домой. Потом он стал спускаться к нам на коробку», – сообщил 11-летний Алекс.

Школьник отметил, что Головин подарил ему футболку с матча «Россия – Бельгия» и свои бутсы.

Подростки рассказали, что во время игр в коробке Головин «злится и матерится». «Он всегда много матерится, мат за матом. То, что рядом дети, его не волнует. При старших он стеснительный, а при нас матерился всегда», – заметил 15-летний Ваня.

По словам Алекса, Головин не жалеет даже свою девушку Ангелину. «Она зашла к нам на коробку в белой обуви, он специально наступил ей на ноги и ударил мячом по заднице», – вспомнил школьник.

Школьники уверяют, что Головин играет «только на жопу» (победитель матча пробивает мячом по наклонившимся вперед проигравшим – прим. ВЗГЛЯД). «Мы тогда провели три матча и три раза проиграли. Три раза Головин ставил нас на жопу и фигачил: попал и по маленьким братьям, и по нам», – сказал Ваня. Алекс добавил, что самого футболиста «на жопу никогда не ставили, потому что не проигрывал».

Другой сосед футболиста, 14-летний Саша, сказал, что Головин ему не нравится как человек.

«Я представлял Головина более благородным, думал, что профессионал будет хоть немного поддаваться детям. Но нет. Когда я стоял на воротах, он не пожалел меня, ударил со всей силы, попал в голову. Я лежал и приходил в себя, а он даже не подошел. Правда, один раз сделал подарок моим братьям. Ребята ходили по «Азбуке вкуса», он их узнал, подошел сзади: «Здарова». И купил мармеладки», – рассказал он.

По словам школьников, за два месяца до чемпионата мира Головин по-прежнему приходил в коробку, но отказывался играть с ними. «Видимо, боялся травмироваться», – считают мальчики. Однако футболист тренировал в коробке удары по мячу со своим другом.

После подписания контракта с «Монако» Головин снова был замечен в коробке. Школьники фотографировали игрока, но он попросил удалить фото, объяснив это тем, что ему «нельзя тут быть».

«Когда уходил, я подбежал к Головину: «Удачи в Монако». Он ответил: «Удачи, братан». Его девушка пообещала: когда Саша снова приедет, я обязательно с ним встречусь», – добавил Алекс.

Школьники также записали видеообращение с пожеланиями полузащитнику.

В конце июля Головин перешел из московского ЦСКА в футбольный клуб «Монако» за 30 млн евро - это рекордная сумма для российского футболиста. Сразу после перехода в «Монако» россиянин получил серьезную травму.