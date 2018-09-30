Депутат от КПРФ пожаловалась на искажение ее слов о низкой зарплате

Депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, что ее слова о недостаточной зарплате парламентария перевернули.

«Перевернули мои слова. Мне не хватает заработной платы, сказала я, на то, чтобы помочь всем, кто обращается ко мне за материальной помощью», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Первую часть фразы они, значит, раздули, а про вторую скромно промолчали. Вот и все», – добавила Ганзя.

Напомним, Вера Ганзя пожаловалась на низкий уровень зарплат российских парламентариев. Она призналась, что из зарплаты около 380 тыс. рублей у нее «не остается ничего, одни долги по кредитной карте». Позже она раскритиковала «бессовестную и непорядочную журналистку», которая якобы выдернула из контекста ее жалобы на свою зарплату.

Тем временем, россияне жертвуют по 1 рублю в помощь депутату.