В Калининграде задержали подозреваемого в избиении ребенка лопатой

Подозреваемый в нападении с лопатой на восьмилетнего ребенка задержан в Калининграде, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, проверяется его возможная причастность к совершению других аналогичных преступлений, передает ТАСС.

В покушении на убийство ребенка подозревают 49-летнего мужчину. Восьмилетнего ребенка обнаружили с рублеными ранами головы в садовом товариществе «Чайка» в Калининграде.

В пресс-службе МВД сообщили, что подозреваемый состоит на учете в психневродиспансере.