Дамаск оценил способность С-300 защитить Сирию от Израиля

Систем С-300, которые Россия поставит Сирии, будет достаточно для ответа на угрозы Израиля, заявил глава МИД САР Валид Муаллем.

«В любом случае достаточно С-300, чтобы ответить на эти угрозы», – сказал Муаллем. Он отметил, что иранские военные, против которых направлены действия Израиля, находятся в Сирии законно в качестве военных советников, передает РИА «Новости».

«Сирийско-иранские отношения не являются предметом торга. Эти отношения основываются на решении двух суверенных государств, защищающих свое независимое решение», – подчеркнул Муаллем.

В то же время он заметил, что С-300 – это исключительно оборонительные системы, и не предназначены для наступления.

«Если мы проанализируем значение защиты сирийского неба, то увидим, что это является признаком безопасности и стабильности, а не войны. Я хочу сказать, что это очень своевременный шаг и мы очень благодарны в этой связи России за ее усилия», – заявил Муаллем.

Ранее он сообщил, что Сирия рассчитывает на поставки С-300 в течение двух недель.