Путин пообещал «всемерное содействие» Абхазии

Президент России Владимир Путин направил телеграмму лидеру Абхазии Раулю Хаджимбе в связи с Днем победы и независимости, в котором пообещал оказывать всемерное содействие в решении задач, сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава Российского государства отметил существенные успехи Абхазии в социально-экономическом развитии, построении государственных институтов и обеспечении национальной безопасности, достигнутые за годы, прошедшие со времени провозглашения независимости», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин подтвердил, что Россия и в дальнейшем будет всемерно помогать властям и народу Абхазии в решении стоящих задач.

Ранее на Генассамблее ООН премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что будущее у страны совместное с Абхазией и Южной Осетией. В Абхазии назвали это мнение заблуждением.