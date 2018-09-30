Началась проработка задач российского экипажа лунной станции

Директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович рассказал о задачах российских космонавтов, которые в перспективе будут работать на лунной базе.

По его словам, российские космонавты в перспективе смогут проводить на Луне испытания различной робототехники, изучать варианты использования лунных ресурсов для строительства на спутнике Земли, а также заниматься поиском примитивных форм жизни и запасов воды, передает РИА «Новости».

«Сейчас есть гипотеза, что вода на Луне появляется при падении комет, которые несут в себе следы примитивной органики, «зародившейся» в космосе», – рассказал Петрукович.

Кроме того, по словам ученого, на Луне можно развернуть низкочастотный радиотелескоп для исследования космических источников радиоизлучения.

При этом директор Института космических исследований РАН считает, что лунная база должна быть международным проектом, так как это масштабная задача по финансовому обеспечению и техническим решениям.

Петрукович отметил, что различные части лунной базы могут быть сформированы разными странами.

Накануне стало известно, что Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация договорились о совместных проектах в области исследования Луны и дальнего космоса.