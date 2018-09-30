Приезд Путина на свадьбу Кнайсль произвел впечатление на делегатов ГА ООН

По словам официального представителя МИД Австрии Томаса Шнелля, многие делегаты Генеральной Ассамблеи ООН во время встречи с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Нью-Йорке признавались, что были впечатлены приездом на церемонию бракосочетания президента России Владимира Путина.

По словам Шнелля, «было много поздравлений с прошедшим бракосочетанием и многие были впечатлены участием главы российского государства [в свадьбе главы МИД Австрии]», передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.

Напомним, в августе президент России посетил свадьбу главы МИД Австрии, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. В Австрии визит Путина на свадьбу Кнайсль сочли приемом «искушенного тактика».

Впоследствии глава МИД Австрии дала ЕС совет об отношениях с Россией.