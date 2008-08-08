В РПЦ обеспокоились присутствием Шнура и Басты в проекте «Голос»

Первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Александр Щипков выразил обеспокоенность присутствием в жюри телепроекта «Голос» исполнителей, использующих ненормативную лексику.

Ранее продюсер Первого канала Юрий Аксюта сообщил, что наставниками седьмого сезона в шоу «Голос» станут вокалист и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, певица Ани Лорак, музыкант и ведущий Василий Вакуленко (Баста), а также композитор Константин Меладзе.

Церковь отреагировала на новый состав жюри, отметив, что никто не отменял воспитательную и просветительскую функции телевидения.

«Что касается и Вакуленко, и Шнурова, (они) люди талантливые. Но как бы так помягче сказать? У них обоих очень сильно хромает качество языка. Не только в смысле лексики, что они матерятся. Вообще, их тексты, их разговоры на публике», – сказал Щипков во время эфира на телеканале «Спас».

Впрочем, он отметил, что это могут быть лишь образы артистов, передает РИА «Новости».

«Может быть, это стилистика такая. Может быть, это образы у них такие. В общем, посмотрим, что из этой затеи получится», – резюмировал Щипков.