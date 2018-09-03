Смолов оплатил жилье в Москве для онкобольных детей

Нападающий «Локомотива», участник ЧМ-2018 в составе сборной России Федор Смолов принял участие в благотворительной программе «Добрый Дом».

«Между футболистом Федором Смоловым и фондом «Спаси Жизнь» заключено годовое соглашение погашения аренды одной из квартир программы «Добрый Дом». В квартире, взятой под опеку Федором Смоловым, проживают дети с тяжелыми формами онкологических заболеваний из Астрахани, Ульяновска, Удмуртии и Краснодара», – сообщает «Матч ТВ».

Квартира расположена в непосредственной близости от Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина.

В рамках программы «Добрый Дом» фонд «Спаси Жизнь» арендует в Москве жилье для семей с тяжелобольными детьми, находящимися на амбулаторном лечении в московских клиниках. В рамках программы дети и сопровождающие их члены семьи бесплатно живут в уютных квартирах, расположенных рядом с больницами.

Смолов уже не первый раз участвует в благотворительных проектах. Несколько лет назад он организовал благотворительный аукцион, все вырученные средства пошли на лечение 11-летнего Арсения Круглова из Саратова и в пользу детского дома в селе Рыбушка Саратовской области. В 2016 году нападающий профинансировал в родном Саратове социальный проект «Порталы истории».