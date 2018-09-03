Эксперт подчеркнул важность защиты людей предпенсионного возраста

«Пенсионная реформа состоится точно, но важно сделать так, чтобы она была максимально мягкой», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Владимирского отделения Союза пенсионеров России Владимир Полуэктов. По его словам, Владимир Путин в своём выступлении ответил на главные вопросы по изменению пенсионной системы, среди которых защита трудовых прав людей предпенсионного возраста.

«Наиболее важные решения – это возможность для людей предпенсионного возраста пройти переподготовку для получения новой специальности и сохранение льгот на пятилетний предпенсионный период», – заявил лидер владимирских пенсионеров Владимир Полуэктов.

«Кроме того, важно, что работодатель понесёт ответственность в случае незаконного увольнения сотрудника предпенсионного возраста. Но здесь ещё стоит предусмотреть преференции для работодателей. И тогда, с одной стороны, работодателю будет невыгодно увольнять людей, а с другой стороны – ему будет выгода в качестве получения каких-либо преференций. Вот этот момент надо доработать», – считает собеседник.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин, согласно предложению главы государства, составит 60 лет, а не 63 года. Кроме того, Путин считает необходимым добавить 25% к пенсиям жителей сел, отработавшим в сельском хозяйстве 30 лет. Также он предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста.