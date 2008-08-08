Украина засекретила предложения по прекращению ж/д сообщения с Россией

Министерство инфраструктуры Украины засекретило предложения о закрытии железнодорожного и другого транспортного сообщения с Россией.

В письме министра инфраструктуры Владимира Омеляна говорится, что документу по прекращению сообщения присвоен гриф «Для служебного пользования», сообщает «Украинские новости».

В середине августа Омелян сообщил, что мининфраструктуры Украины разработало проект решения о прекращении железнодорожного и прочего транспортного сообщения с Россией, документ должен рассмотреть кабмин. Он также заявлял, что Киев введет новые ограничения в сфере транспорта против России. По его словам, в Москву «будут ходить только медведи, как в старые добрые времена».