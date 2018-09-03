Новые знаки ограничения скорости появятся в России

На дорогах России планируют установить знаки ограничения скорости, которые будут менять значение в зависимости от погоды и условий видимости.

Соответствующий проект в данный момент разрабатывает российский дорожный научно-исследовательский институт (РОСДОРНИИ), подведомственный Минтрансу, пишут «Известия». Знаки должны будут вписаться в новый ГОСТ «Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги. Организация и безопасность дорожного движения».

Планируемые электронные знаки обойдутся бюджету в 5–10 раз дороже обычных, но, по оценкам экспертов, позволят повысить уровень безопасности.

Разрабатываемый ГОСТ предусматривает размещение на автомагистралях и скоростных дорогах (с максимальной скоростью до 110 и 90 км/ч соответственно) знаков с переменной информацией о скоростном режиме, который будет оптимален для сложившихся на данный момент погодных и дорожных условий.

Эксперты РОСДОРНИИ отмечают, что сейчас в ПДД существует лишь знак «Скользкая дорога» и табличка «Влажное покрытие» (действующая на время дождя или сразу после него), однако в конце прошлого года был принят закон «Об организации дорожного движения», который скоро должен вступить в силу. Он предполагает использование интеллектуальной транспортной системы (ИТС), в частности, «умные» светофоров. Динамические знаки также должны стать частью ИТС.

Эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин, признавая полезность новых знаков, полагает, что ради их введения придется внести изменения и в ПДД, и внедрять их он предлагает не внезапно, чтобы оштрафовать водителей, а постепенно и при необходимости.

Напомним, весной этого года на российских дорогах ввели новую разметку.