В РПЦ рассказали об участии Порошенко в богослужениях УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко ранее участвовал в богослужениях Украинской православной церкви, рассказал глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«У нас есть фотография, где президент Петр Порошенко, еще не будучи президентом, принимает участие в богослужении: он облачен в стихарь, и это богослужение – в канонической церкви Московского патриархата, это Ионинский монастырь», – цитирует РИА «Новости» выступление митрополита Илариона в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на другой фотографии уже президент Порошенко принимает причастие из рук греко-католического епископа. «Поэтому мы не знаем, какую веру исповедует Порошенко, православный он или греко-католик», – отметил митрополит.

Иларион заметил, что принадлежность к какой-либо церкви – личное дело Порошенко, но «не его личное дело – менять устройство канонической церкви».

Ранее стало известно о решении Константинополя создать на Украине новую православную церковь, не выдавая томос ни одной из трех действующих там православных церквей.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь может прервать каноническое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии раскольнической церкви на Украине.

Ранее Порошенко второй раз объявил о «финишной прямой» в вопросе автокефалии.