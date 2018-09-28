Россия разработает для ООН резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что хочет внести на Генассамблее ООН проект резолюции по правилам поведения стран в киберпространстве.

«На фоне последних событий еще большую актуальность приобретает выработка под эгидой ООН глобальных правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, включая принципы неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, уважения государственного суверенитета. Проект такой резолюции мы намерены внести в Первом комитете Генассамблеи», – сказал Лавров, передает ТАСС.

По его словам, Россия также считает важным «начать разработку конвенции по борьбе с киберпреступностью, предусмотрев соответствующие дискуссии в Третьем комитете».

Ранее сообщалось, что осенью Россия представит в ООН две новые инициативы в сфере кибербезопасности, но одновременно с этим Москва активизирует работу над созданием «альтернативного интернета» в союзе с Китаем.