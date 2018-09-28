Лавров предостерег террористов от новых провокаций с химоружием в Сирии

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва призывает террористов и их покровителей в Сирии не осуществлять новые провокации с химоружием.

«Предупреждаем о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химического оружия», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, приоритетом для ООН должна стать помощь в решении задач в интересах всех сирийцев, «без каких-либо двойных стандартов».

Лавров отметил, что Россия предостерегает от односторонних подходов и попыток монополизировать процесс ближневосточного урегулирования.

«При всей сложности ситуации в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии недопустимо игнорировать застарелую палестинскую проблему. Ее справедливое решение крайне важно для оздоровления ситуации во всем ближневосточном регионе. Хотел бы предостеречь от односторонних подходов и попыток монополизировать процесс урегулирования», – подчеркнул он.

Министр добавил, что в интересах возобновления переговоров на основе резолюций ООН и арабской мирной инициативы необходима консолидация всего мирового сообщества.

«Продолжим всемерно этому способствовать, в том числе в формате ближневосточного квартета и в сотрудничестве с Лигой арабских государств и Организацией исламского сотрудничества. Взаимоприемлемые договоренности должны обеспечить мирное и безопасное сосуществование двух государств – Израиля и Палестины», – сказал он.

Ранее представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что «Белые каски» продолжают готовить провокацию с химическим оружием в Идлибе.

В середине сентября сообщалось о том, что прибывшие в Сирию «Белые каски» успели отснять постановочные сцены с якобы химической атакой.