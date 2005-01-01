Путин на саммите СНГ отвлекся на великую книгу

Во время церемонии подписания документов на саммите СНГ президент России Владимир Путин периодически отвлекался на чтение «Евгения Онегина».

Книгу Путин положил слева от себя. Подписав несколько документов, он открыл томик и пролистал несколько страниц, передает РИА «Новости».

Через некоторое время ему поднесли новые документы. Он поставил подписи и вновь открыл книгу, успев прочитать только несколько строк. Затем он опять подписал документы и вернулся к чтению.

Президент отложил книгу после того, как по завершении церемонии к нему подсел глава Молдавии Игорь Додон.

Путин взял «Евгения Онегина» с собой, когда встал из-за стола и когда общался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин успел кратко переговорить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Молдавии Игорем Додоном на полях саммита СНГ.