Пассажирский самолет совершил аварийную посадку на воду в Микронезии

Пассажирский Boeing 737-800, принадлежащий национальной авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи Air Niugini, совершил аварийную посадку на воду в Микронезии, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел утром в пятницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pacific Daily News.

Самолет направлялся на остров Трук.

Журнал Airways Magazine сообщает в Twitter, что при приземлении Boeing «проскочил взлетно-посадочную полосу и упал в воду».

An Air Niugini Boeing 737 has crashed in Chuuk after it overshot the runway at Weno International Airport.https://t.co/IE00l3ydKS pic.twitter.com/OgSEKAJFy9 — Airways Magazine (@airwaysmagazine) 28 сентября 2018 г.

На борту находились 36 пассажиров и 11 членов экипажа, их осматривают медики; данных о получивших серьезные травмы нет, сообщил управляющий аэропортом микронезийского штата Трук Джимми Эмилио.

При этом свидетели утверждают, что есть пострадавшие.

Напомним, в августе самолет Ту-204 совершил аварийную посадку в Уфе из-за загоревшегося двигателя.