Иордания захотела открыть границу с Сирией

Глава МИД Иордании Айман Сафади сообщил о желании Аммана открыть границу с Сирией.

«Мы в принципе хотим открыть границы», – приводит его слова РИА «Новости».

Он сообщил, что осталось согласовать технические детали.

Глава МИДа отметил, что его страна «не закрывала границы (с Сирией) изначально», это произошло в связи с ситуацией «с самой Сирией». Сафади сообщил, что, как только стороны «договорятся о деталях», можно будет «двигаться дальше».

Напомним, в июле правительственная армия Сирии вышла к границе с Иорданией. Оппозиционные формирования, которые контролировали большую часть пограничных районов, сдали правительственным войскам вооружение. Сообщалось о контроле Дамаска над всей сирийско-иорданской границей.