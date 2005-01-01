В России оценили украинское искусственное сало

Создание искусственного сала бессмысленно, так как этот продукт, имея сходный вкус, не обладает той же пищевой ценностью, считает научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик РАН Виктор Тутельян.

«Каждый продукт, который человек относит к пищевому, является источником определенных нужных для здоровья компонентов. Сало имеет хороший аминокислотный состав, это хороший полноценный продукт, поэтому искать ему заменители – в этом необходимости нет», – цитирует Тутельяна РИА «Новости».

По его словам, украинские студенты создали «только вкусовой продукт», в котором нет компонентов, которые делают сало полезным.

«Я не вижу целесообразности в его создании. К здоровому питанию это не имеет никакого отношения», – сказал он.

Более того, директор Донского техникума кулинарного искусства и бизнеса Ирина Данилова считает, что искусственное сало может нанести вред здоровью.

По ее словам, натуральное сало в умеренных количествах полезно для организма, а изготовленные на ненатуральной основе продукты не содержат питательных веществ и могут нанести вред желудочно-кишечному тракту.

Также она заметила, что натуральное сало может обладать разными вкусами.

Ранее стало известно, что студенты Сумского аграрного университета на Украине разработали искусственное сало на растительном масле и желатине, которое могут употреблять вегетарианцы.