В ФТС предложили обнулить порог беспошлинных интернет-покупок

Порог беспошлинного ввоза в Россию интернет-покупок нужно постепенно снижать до нуля, чтобы обеспечить равные условия для российского и иностранного бизнеса, заявил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Тимур Максимов.

Максимов заявил, отвечая на вопрос о конечных параметрах порога беспошлинного ввоза в Россию покупок в иностранных интернет-магазинах, что в ФТС предлагают «за конечную точку взять ноль по коммерческому обороту, то есть когда магазин продает напрямую физическому лицу», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в случае пересылки между физлицами «ситуация иная».

Он добавил, что при продаже товара магазином «напрямую человеку, ноль необходим, чтобы не создавать дисбаланса».

Кроме того, «планируется распространить на компании требования по качеству и безопасности товаров, создать один простой правовой режим и автоматизировать процесс контроля».

«Никаких задержек, никаких сложностей, всем все понятно и очень просто», – пояснил Максимов.

Ставку на пошлины предлагается снизить с нынешних 30% до 20%, то есть до суммы средневзвешенного НДС и средневзвешенной пошлины по широкой товарной номенклатуре.

«По идее, это приводит к идентичной ситуации, как если бы вы перевезли товар через границу, оплатили пошлины, доставили на склад, а потом продали через интернет-магазин с доставкой по России», – сказал замглавы ФТС.

В данный момент главной задачей является создание равных условий «для российской и трансграничной интернет-торговли, иначе российским компаниям проще и выгоднее работать по модели иностранных интернет-площадок».

Предложение ФТС «было призвано исправить существующие перекосы».

По словам Максимова, с технической точки зрения такой переход осуществим, при этом таможня обещает сделать его максимально безболезненным для участников рынка.

Напомним, в июне сообщалось, что порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов будет снижен до 500 евро с 1 января 2019 года в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии.

До этого Минпромторг назвал низкий порог пошлины на интернет-покупки невыгодным.

Также ФТС предлагала ввести пошлину на любые покупки в зарубежных интернет-магазинах. При этом в феврале сообщалось, что порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России будет постепенно снижен до 200 евро для каждого отправления.