В России создадут национального оператора биомедицинских данных граждан

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Что угрожает финансовой системе России

Задолженность россиян растет в разы быстрее уровня зарплат Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Пять рисков для отечественного банковского сектора насчитали в рейтинговом агентстве Fitch. Это не только возможность нового обвала нефтяных цен или введения санкций против госбанков со стороны США. Одна из главных проблем в том, что реальные доходы населения не поспевают за кредитными амбициями россиян. Какова вероятность реализации этих рисков и что ждет нас при самом плохом варианте развития событий? Подробности...
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Что изменит С-300 в небе Сирии

Присутствие российских военных в расчетах сирийских ПВО вполне возможноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Израиль продолжит боевые операции в Сирии, пообещал премьер еврейского государства Нетаньяху. Да, в Тель-Авиве делают оговорку – атаковать будут иранцев, а с Россией усилится координация. Но где гарантия, что комплексы С-300, переданные для защиты Сирии, не станут целью ударов? И не окажутся ли под прицелом израильских истребителей российские офицеры, прикомандированные к расчетам ПВО? Подробности...
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Студенты ведут себя как средневековые крестьяне

«Посвящения в студенты» почти каждый год становятся поводами для сексуальных скандаловФото: кадр из видео
Тюменский скандал с голыми первокурсниками вышел на федеральный уровень: в Госдуме предложили запретить студентам отмечать какие-либо праздники за пределами вузов. Такие предложения возникали и ранее, разумеется, без малейшего эффекта. По большому счету это разговор не о морали. Это разговор о неумении жить в новую технологичную эру. Подробности...
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Почему Европа возвращается к призывной армии

Первой европейской страной, восстановившей призывную армию, стала ЛитваФото: Ints Kalnins/Reuters
Государства Европы постепенно пересматривают свой подход к формированию вооруженных сил. Где-то призыв на военную службу уже восстановлен, где-то только собираются это сделать, как, например, в Германии. Зачастую это объясняется «агрессивным поведением России», но истинные мотивы совсем в другом. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Кто отправит в архив беспринципных и циничных «решал»

Эдуард Биров, журналист
Решальщики, или «решалы» – незаменимые люди во все времена, они были и будут на плаву всегда, но, похоже, из исполнителей они превратились в хозяев жизни. Речь не о прямой коррупции. Все гораздо сложнее. Подробности...
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Лукашенко играет с огнем, поддерживая киевскую хунту

Дмитрий Родионов, политолог
Лукашенко заявляет, что украинцы белорусам братья. Ну ок, они и нам, русским, братья. Но помогать властям Украины и помогать украинцам – это разные вещи. Особенно когда речь идет о помощи в убийстве одних «братьев» другими. Подробности...
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Самоненависть – общая болячка России и Украины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинская власть совершила длинный ряд «выстрелов себе в ногу». Этот феномен самострела важно рассмотреть, потому что он актуален и для России тоже. И это явление несколько сложнее, чем просто глупость. Подробности...
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      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          В России создадут национального оператора биомедицинских данных граждан

          26 сентября 2018, 10:10

          Текст: Анна Инсарова

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          Ассоциация разработчиков систем искусственного интеллекта «Национальная база медицинских знаний» начала создание единого оператора биомедицинских данных граждан.

          Представители ассоциации, Минздрава, медицинского и страхового сообщества уже провели первое совещание, касающееся вопроса упорядочения оборота биомедицинских данных, сообщает «Коммерсант».

          «Цель – создание экосистемы для разработок в сфере искусственного интеллекта. Одна из ее составляющих, помимо реалистичного нормативного регулирования, – базы биомедицинских данных, на которых системы искусственного интеллекта могли бы обучаться правильным диагнозам», – рассказал член объединения Сергей Воинов.

          По его словам, создание баз данных по группе наиболее распространенных заболеваний может занять от трех до пяти лет. Стоимость создания баз по одной группе заболеваний он оценивает в несколько миллиардов рублей.

          Он отметил, что цифровизация медицинских баз данных вызывает интерес со стороны государства, так как позволит дать новые возможности системе здравоохранения при формировании статистики, также это даст толчок IT-компаниям.

          Предполагается, что оборотом деперсонализированных биомедицинских данных будет заниматься единый оператор. Доступ к ним получат разработчики систем искусственного интеллекта в медицине. Ожидается, что это приведет к росту российских стартапов в области искусственного интеллекта.

          По словам члена наблюдательного совета ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Игоря Горбунова, для появления такого оператора потребуется законодательно уточнить порядок оборота такой информации.

          Он заметил, что перспективными пользователями системы являются страховщики, так как это позволит им внедрить «принципиально новые сервисы для клиентов, адаптивные тарифные планы, основанные на просчитанных рекомендациях для бизнеса».


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