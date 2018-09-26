В России создадут национального оператора биомедицинских данных граждан

Ассоциация разработчиков систем искусственного интеллекта «Национальная база медицинских знаний» начала создание единого оператора биомедицинских данных граждан.

Представители ассоциации, Минздрава, медицинского и страхового сообщества уже провели первое совещание, касающееся вопроса упорядочения оборота биомедицинских данных, сообщает «Коммерсант».

«Цель – создание экосистемы для разработок в сфере искусственного интеллекта. Одна из ее составляющих, помимо реалистичного нормативного регулирования, – базы биомедицинских данных, на которых системы искусственного интеллекта могли бы обучаться правильным диагнозам», – рассказал член объединения Сергей Воинов.

По его словам, создание баз данных по группе наиболее распространенных заболеваний может занять от трех до пяти лет. Стоимость создания баз по одной группе заболеваний он оценивает в несколько миллиардов рублей.

Он отметил, что цифровизация медицинских баз данных вызывает интерес со стороны государства, так как позволит дать новые возможности системе здравоохранения при формировании статистики, также это даст толчок IT-компаниям.

Предполагается, что оборотом деперсонализированных биомедицинских данных будет заниматься единый оператор. Доступ к ним получат разработчики систем искусственного интеллекта в медицине. Ожидается, что это приведет к росту российских стартапов в области искусственного интеллекта.

По словам члена наблюдательного совета ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Игоря Горбунова, для появления такого оператора потребуется законодательно уточнить порядок оборота такой информации.

Он заметил, что перспективными пользователями системы являются страховщики, так как это позволит им внедрить «принципиально новые сервисы для клиентов, адаптивные тарифные планы, основанные на просчитанных рекомендациях для бизнеса».