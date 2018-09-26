В России создадут национального оператора биомедицинских данных граждан

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26 сентября, среда | Последнее обновление — 11:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Госдума единогласно приняла поправки Путина к пенсионным изменениям
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Что угрожает финансовой системе России
Что изменит С-300 в небе Сирии
Студенты ведут себя как средневековые крестьяне
Почему Европа возвращается к призывной армии
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Кто отправит в архив беспринципных и циничных «решал»
Эдуард Биров, журналист
Решальщики, или «решалы» – незаменимые люди во все времена, они были и будут на плаву всегда, но, похоже, из исполнителей они превратились в хозяев жизни. Речь не о прямой коррупции. Все гораздо сложнее. Подробности...
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Лукашенко играет с огнем, поддерживая киевскую хунту
Дмитрий Родионов, политолог
Лукашенко заявляет, что украинцы белорусам братья. Ну ок, они и нам, русским, братья. Но помогать властям Украины и помогать украинцам – это разные вещи. Особенно когда речь идет о помощи в убийстве одних «братьев» другими. Подробности...
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Самоненависть – общая болячка России и Украины
Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинская власть совершила длинный ряд «выстрелов себе в ногу». Этот феномен самострела важно рассмотреть, потому что он актуален и для России тоже. И это явление несколько сложнее, чем просто глупость. Подробности...
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Путин пострелял из снайперской винтовки
Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была пораженаПодробности...
Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки
Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водкиПодробности...
В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
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