Климкин и Госдеп обсудили российское «запугивание» Украины

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан провел переговоры с главой МИД Украины Павлом Климкиным «на полях» Генассамблеи ООН, сообщил Госдеп.

Обсуждался ряд вопросов, включая «совместные усилия по борьбе с пагубным влиянием России», заявил Госдеп. Утверждается, что Россия якобы использует «энергетические проекты для запугивания Украины и других европейских союзников».

Кроме того, стороны обсудили «прогресс в проведении политических и экономических реформ на Украине», передает ТАСС.

Заместитель госсекретаря США заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.