Состоялся 100-й пуск тяжелой европейской ракеты Ariane-5

С космодрома во Французской Гвиане в 100-й раз стартовала европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5, сообщает Arianespace.

Старт состоялся в 19.38 по местному времени (26 сентября, 01.29 мск). Ракета доставила на геопереходную орбиту спутники Azerspace-2, запущенный по заказу Азербайджана, и Horizons 3e, запущенный по заказу Японии.

Arianespace провела 300-й успешный запуск в истории, передает ТАСС.

Azerspace-2 – третий спутник для Азербайджана, он расширит деятельность спутникового оператора «Азеркосмос».

Horizons 3e, запущенный для японской SKY Perfect JSAT и международной Intelsat, позволит последней завершит формирование сети EpicNG.